به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دلگان گفت: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و وضعیت مزارع، پیش‌بینی می‌شود به‌طور متوسط از هر هکتار حدود یک تن و ۵۰۰ کیلوگرم محصول برداشت شود.

قنبر نارویی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۷۵۰ تن ارزن در شهرستان دلگان تولید و روانه بازار مصرف شود.

وی با اشاره به اهمیت کشت ارزن در شرایط اقلیمی مناطق گرم و خشک بیان کرد: ارزن به دلیل دوره رشد نسبتاً کوتاه و سازگاری با شرایط کم‌آبی، از ظرفیت‌های مناسب برای توسعه الگوی کشت در منطقه برخوردار است و می‌تواند در تنوع‌بخشی به تولیدات کشاورزی و بهره‌برداری بهینه از منابع آب نقش مؤثری داشته باشد.

نارویی در پایان بر ضرورت استفاده از توصیه‌های فنی کارشناسان و بهره‌گیری از روش‌های اصولی کاشت، داشت و برداشت برای افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول تأکید کرد.