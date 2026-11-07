با توجه به میزان وزش باد طی امروز شنبه شانزدهم آبان در بخش‌های جنوبی و غربی و مرکزی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست. تا روز سه شنبه نوزدهم شمال خلیج فارس مواج و متلاطم پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی سامانه بارشی تا اوایل روز دوشنبه در اغلب نقاط استان (بویژه در ارتفاعات، نیمه شمالی و نیمه شرقی) سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و بارش برف در ارتفاعات استان خواهد شد.

با توجه به شدت بارش‌ها تا اواخر وقت فردا، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی مورد انتظار است.

همچنین با توجه به میزان وزش باد طی امروز در بخش‌های جنوبی و غربی و مرکزی احتمال خیزش گردوخاک محلی نیز دور از انتظار نیست. از روز دوشنبه روند کاهش محسوس دما (بویژه دمای شبانه) در سطح استان پیش بینی می‌شود. تا روز سه شنبه شمال خلیج فارس مواج و طی امروز متلاطم و همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.

در شبانه روز گذشته آبادان با دمای ۳۵.۵ و دزپارت (دهدز) با دمای ۱۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۱.۶ و کمینه دمای ۲۶.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.

فهرست بارش ۲۴ ساعت گذشته - ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان، از ساعت ۹:۳۰ روز جمعه ۱۵ تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه۱۶ آبان

حسینیه: ۴۲.۸

دزپارت: ۶.۵

صفی آباد دزفول: ۵.۵

ایذه: ۴.۸

رامهرمز: ۳.۲

بهبهان: ۰.۳

بیشترین بارش: ۴۲.۸ (حسینیه)

تحلیل علمی بارش تجمعی استان خوزستان

بررسی نمودار بارش تجمعی ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان از ابتدای مهرماه تا ۱۶ آبان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده توزیع نامتوازن مکانی بارش‌ها در سطح استان است.

بیشترین میزان بارش در ایستگاه‌های حسینیه (۶۵٫۳ میلی‌متر)، ایذه (۶۲٫۱ میلی‌متر) و دزپارت (۴۸٫۵ میلی‌متر) ثبت شده است. در مقابل، مناطق جنوبی و جنوب‌غربی استان، به‌ویژه ماهشهر، هندیجان و شادگان، کمترین مقادیر بارش را دریافت کرده‌اند.

این الگوی پراکنش بیانگر تمرکز نسبی بارش‌ها در مناطق شمالی و شرقی استان است که می‌تواند تحت تأثیر توپوگرافی، ارتفاعات زاگرس و نحوه استقرار سامانه‌های بارشی قرار داشته باشد.