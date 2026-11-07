به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی اصغر شریفی با هشدار به رانندگان درباره فیلم گرفتن در زمان بارندگی گفت: این کار علاوه بر ایجاد خطر برای خود و دیگران، تخلف محسوب می‌شود و نمره منفی به همراه دارد.

وی افزود: از مردم درخواست می‌کنیم در زمان بارندگی، ابتدا خودروی خود را در جای امن متوقف کنند و سپس از تلفن همراه برای فیلم‌برداری یا هر اقدام دیگری استفاده کنند.