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رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ: استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی علاوه بر جریمه، نمره منفی هم دارد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ علی اصغر شریفی با هشدار به رانندگان درباره فیلم گرفتن در زمان بارندگی گفت: این کار علاوه بر ایجاد خطر برای خود و دیگران، تخلف محسوب میشود و نمره منفی به همراه دارد.
وی افزود: از مردم درخواست میکنیم در زمان بارندگی، ابتدا خودروی خود را در جای امن متوقف کنند و سپس از تلفن همراه برای فیلمبرداری یا هر اقدام دیگری استفاده کنند.