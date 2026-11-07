صبح امروز یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی، دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، صبح امروز، یک نفت‌کش متخلف در شرق تنگه هرمز که بدون توجه هشدارهای همیشگی در محدوده ممنوعه و نا امن تردد می کرد و سامانه های ناوبری خود را نیز خاموش کرده بود، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت بازماند.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تاکید کرد: این سرنوشت همه کشتی ها و شناورهای متخلفی است که به هشدارها توجه نکرده و در مناطق ممنوعه تردد کنند.