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فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف ۱۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر در اجرای طرح سراسری آرامش پلیس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدموسی حسینی با اشاره به اجرای مرحله سی و یکم طرح سراسری آرامش گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای این طرح به مدت ۳ روز در آبان ماه، با انجام اقدامات اطلاعاتی، کنترل محورهای مواصلاتی و اجرای عملیاتهای هدفمند، ۱۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۱۵۷ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کردند.
سردار حسینی با اشاره به توقیف ۱۶ دستگاه خودرو سواری متعلق به متهمان، تصریح کرد: برخورد با شبکههای توزیع و خرده فروشان مواد مخدر با جدیت ادامه دارد