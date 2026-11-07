به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سیدموسی حسینی با اشاره به اجرای مرحله سی و یکم طرح سراسری آرامش گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای این طرح به مدت ۳ روز در آبان ماه، با انجام اقدامات اطلاعاتی، کنترل محور‌های مواصلاتی و اجرای عملیات‌های هدفمند، ۱۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ۱۵۷ قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کردند.

سردار حسینی با اشاره به توقیف ۱۶ دستگاه خودرو سواری متعلق به متهمان، تصریح کرد: برخورد با شبکه‌های توزیع و خرده فروشان مواد مخدر با جدیت ادامه دارد