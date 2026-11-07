رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه همکاری‌های ایران و چین نباید به پساجنگ موکول شود، گفت: شرایط تنش‌آلود جهان تداوم خواهد یافت و ایران و چین باید به دنبال راه‌هایی باشند که در شرایط تنش هم بتوانند روابط خود را ایمن کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در دیدار با زونگ پی‌وو سفیر چین در ایران، با اعلام آمادگی این مرکز برای توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی در حوزه حکمرانی، بر ضرورت استفاده طرفین از تجربیات دو کشور در این زمینه تأکید کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به فعالیت معاونت حکمرانی و مدیریت و مدرسه حکمرانی در مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: تاکنون بیش از هزار نفر در دوره‌های سه‌ماهه مدرسه حکمرانی شرکت کرده‌اند و این مرکز آمادگی دارد با همکاری سفارت چین، زمینه حضور اندیشمندان و مدیران چینی و برگزاری نشست‌های تخصصی برای معرفی مدل حکمرانی این کشور را فراهم کند.

وی همچنین از فرایند امضای تفاهم‌نامه همکاری معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با یکی از موسسات وابسته به آکادمی علوم اجتماعی چین خبر داد و بیان کرد امضای این تفاهم‌نامه می‌تواند زمینه‌ای برای گسترش تعاملات پژوهشی دو کشور باشد.

نگاهداری با تأکید بر اینکه مدیریت، یکی از مهم‌ترین عوامل تحقق پیشرفت و توسعه کشورهاست، گفت: بدون مدیریت صحیح، رعایت قوانین و مقررات و انضباط مدیریتی، دستیابی به توسعه امکان‌پذیر نیست. همچنین مبارزه جدی با فساد از اولویت‌های اساسی برای جلب اعتماد مردم به حاکمیت است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تجربه رشد اقتصادی چین و تبدیل شدن این کشور به رقیبی جدی برای آمریکا اظهار کرد: با توجه به تجربه گذشته، بسیار بعید است آمریکا آمادگی اعطای تخفیف‌های تحریمی گسترده به ایران و فراهم کردن زمینه حضور آزادانه ایران در اقتصاد جهانی را داشته باشد. هرچند رفع تحریم‌ها مطلوبِ ایران است، اما اتکا به این مسیر برای تسهیل روابط اقتصادی ایران و چین با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد بود؛ ازاین‌رو، توسعه همکاری‌های ساختاری و بلندمدت ایران و چین در حوزه‌های مالی، انرژی، تجارت و لجستیک باید در همین شرایط تحریم مورد برنامه ریزی قرار گیرد.

زونگ پی‌وو سفیر چین نیز در دیدار با رئیس و مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از توجه این مرکز به توسعه روابط دوجانبه، بر ضرورت گسترش ارتباط میان اندیشکده‌های دو کشور و تبادل تجربیات در حوزه حکمرانی و مدیریت تأکید کرد.

وی با اشاره به پنجمین نشست عمومی بیستمین کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، این نشست را فرصتی برای بررسی عوامل موفقیت چین و شناخت تجربه‌های این کشور در اداره امور دانست و گفت: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست، «پیشبرد مستمر مدیریت سخت‌گیرانه و همه‌جانبه حزب» بود. تجربه این کشور در مدیریت حزبی و مبارزه با فساد می‌تواند برای سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های همسو، قابل استفاده باشد. انتقال این تجربیات باید با توجه به شرایط و ویژگی‌های هر کشور صورت گیرد.