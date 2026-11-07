مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت:در پی بارش‌های شدید و آبگرفتگی معابر، فعالیت مدارس و دانشگاه‌های هفت شهرستان امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵ در دو نوبت صبح و عصر تعطیل است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ مدیر کل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: در پی فعالیت سامانه بارشی در استان لرستان، فعالیت همه ی مدارس و دانشگاه‌های شهرستان‌های خرم‌آباد، چگنی، پلدختر، معمولان، رومشکان و همه ی مدارس روستایی شهرستان الیگودرز، امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۵، در دو نوبت صبح و عصر تعطیل شده است.

علی اصغر صفری راد گفت: همچنین همه ی مقاطع مدارس و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نوبت عصر شهرستان ازنا تعطیل شد.