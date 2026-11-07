به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید کریمی با اشاره به ارزش تاریخی و فرهنگی اشیای کشف‌شده گفت: آثار تاریخی به‌جامانده از دوره‌های مختلف، بخشی از هویت و شناسنامه فرهنگی سرزمین ما هستند و حفاظت از آن‌ها در برابر قاچاق، خرید و فروش و نگهداری غیرمجاز، از مهم‌ترین مأموریت‌های مجموعه میراث‌فرهنگی به شمار می‌رود.

‌

وی افزود: پس از کشف و ضبط این اشیا، موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری شده و پرونده برای طی مراحل قانونی، قضایی و اداری در دست اقدام است.

‌

مدیر اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی شهرستان رباط کریم با قدردانی از همکاری نیروی انتظامی در این زمینه، بر ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول برای مقابله با قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: صیانت از میراث تاریخی، مسئولیتی مشترک است و مشارکت دستگاه‌های انتظامی، قضایی و فرهنگی می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از آثار ارزشمند تاریخی و انتقال این سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های آینده داشته باشد.