رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان از برخورد قانونی با موتورسیکلت‌سوارانی که با ایجاد صدای ناهنجار اگزوز، سبب سلب آسایش شهروندان می‌شوند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ فتح‌الله نصیریان گفت: بر اساس ماده ۶۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، همه وسایل نقلیه موتوری باید لوله خروجی گاز و صدای موتور داشته باشند تا از انتشار صدای ناهنجار وسیله نقلیه و ورود گاز‌های ناشی از سوخت به داخل آن جلوگیری شود.

وی افزود: ایجاد عمدی صدای ناهنجار با موتورسیکلت، برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تخلف محسوب می‌شود و پلیس راهور با رانندگان متخلف برخورد قانونی خواهد کرد.

رئیس پلیس راهور گیلان تأکید کرد: برخورد با موتورسیکلت‌هایی که اگزوز معیوب دارند و آرامش عمومی را مختل می‌کنند، با جدیت ادامه دارد.