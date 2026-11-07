

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی وقوع درگیری میان چند دانش‌آموز در مدرسه دخترانه متوسطه اول شهید فیروزپور تنکابن، یکی از دانش‌آموزان از ناحیه دست مصدوم و بنا بر گزارش‌های اولیه، یک انگشت دست وی دچار شکستگی شد.

رئیس اداره آموزش‌وپرورش شهرستان تنکابن، گفت: درگیری میان سه دانش‌آموز، شامل دو خواهر دوقلو و یک دانش‌آموز دیگر، در زنگ درس علوم و به دلیل اختلاف و بحث بر سر نمره رخ داد.

جعفر پلهم‌صالحی، افزود: متأسفانه این درگیری به آسیب‌دیدگی یکی از دانش‌آموزان و شکستگی انگشت دست وی منجر شد.

او با اشاره به حضور معلم در زمان وقوع حادثه ادامه داد: معلم کلاس نیز با هدف جدا کردن دانش‌آموزان و پایان دادن به مشاجره وارد عمل شده بود اما درگیری این سه دانش آموز ادامه یافت و در نهایت منجر به آسیب دیدگی یک دانش آموز شد.

پلهم‌صالحی گفت: پس از وقوع حادثه، نیرو‌های اورژانس در مدرسه حضور یافتند و موضوع برای رسیدگی و پیگیری در دستور کار آموزش‌وپرورش قرار گرفت.