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درگیری چند دانش آموز در مدرسه دخترانه شهید فیروزپور تنکابن که سبب مصدومیت یک دانش آموز شد در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در پی وقوع درگیری میان چند دانشآموز در مدرسه دخترانه متوسطه اول شهید فیروزپور تنکابن، یکی از دانشآموزان از ناحیه دست مصدوم و بنا بر گزارشهای اولیه، یک انگشت دست وی دچار شکستگی شد.
رئیس اداره آموزشوپرورش شهرستان تنکابن، گفت: درگیری میان سه دانشآموز، شامل دو خواهر دوقلو و یک دانشآموز دیگر، در زنگ درس علوم و به دلیل اختلاف و بحث بر سر نمره رخ داد.
جعفر پلهمصالحی، افزود: متأسفانه این درگیری به آسیبدیدگی یکی از دانشآموزان و شکستگی انگشت دست وی منجر شد.
او با اشاره به حضور معلم در زمان وقوع حادثه ادامه داد: معلم کلاس نیز با هدف جدا کردن دانشآموزان و پایان دادن به مشاجره وارد عمل شده بود اما درگیری این سه دانش آموز ادامه یافت و در نهایت منجر به آسیب دیدگی یک دانش آموز شد.
پلهمصالحی گفت: پس از وقوع حادثه، نیروهای اورژانس در مدرسه حضور یافتند و موضوع برای رسیدگی و پیگیری در دستور کار آموزشوپرورش قرار گرفت.