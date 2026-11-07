

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد فرید سپری با بیان اینکه تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل برای تامین نیاز بازار اهمیت ویژه دارد، تصریح کرد: به برکت اقلیم چهارفصل ایران امکان تولید بسیاری از محصولات در فصل‌های مختلف وجود دارد و در مورد گوجه فرنگی، استان‌های بوشهر، هرمزگان، فارس، جنوب کرمان، خوزستان و سیستان و بلوچستان می‌توانند نیاز مصرف کنندگان در پائیز، زمستان و بهار آینده را تامین کنند.

او با اشاره به درجریان بودن برداشت گوجه فرنگی در استان فارس، افزود: برداشت این محصول در استان بوشهر نیز به صورت نوبرانه آغاز شده و در روز‌های آینده راهی بازار می‌شود.

مدیرکل دفتر امور گیاهان جالیزی جهاد کشاورزی گفت: پس از فارس و بوشهر، در ماه‌های آتی مزارع خوزستان و هرمزگان به بار می‌نشینند و برداشت در آنها از اواخر آبان و اوایل آذرماه انجام می‌شود.

سپری درباره برنامه تولید گوجه‌فرنگی فصل‌های سرد سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح کشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل در کشور ۵۴ هزار و ۲۸۵ هکتار با پیش‌بینی تولید ۲ میلیون و ۷۲۶ هزارتن تعیین شده و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد برنامه ابلاغی کشت پاییزه و زمستانه تاکنون محقق شده است.

او در تشریح جزئیات برنامه کشت افزود: سطح ابلاغی کشت گوجه‌فرنگی پاییزه و زمستانه ۳۱ هزار و ۵ هکتار با برآورد تولید ۱ میلیون و ۶۱۴ هزارتن و سطح کشت بهاره ۲۳ هزار و ۲۸۰ هکتار با پیش‌بینی تولید یک میلیون و ۱۱۴ هزار تن است.