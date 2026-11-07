به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ برخورد با تپه پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۳ محور میامی به سبزوار ۲ مصدوم ، سقوط از پل تارا در کیلومتر ۲۷ محور آرادان به سرخه ۲ مصدوم ، تصادف پراید و تریلی در کیلومتر ۱۵ محور شریف آباد به ایوانکی ۳ مصدوم ، تصادف پژو پارس و تیگو ۸ در کیلومتر ۷۳ محور میامی به سبزوار ۴ مصدوم ، واژگونی پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۱۲۷ محور دامغان به جندق یک کشته و یک مصدوم ، برخورد با تپه سمند در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به میامی یک مصدوم ، تصادف پراید و تریلی در کیلومتر ۵۳ آزادراه سرخه به آرادان ۳ مصدوم ، انحراف از جاده تریلی در کیلومتر ۸۰ محور دامغان به سمنان یک مصدوم ، واژگونی پراید در کیلومتر ۴۳ محور دامغان به فولادمحله ۲ مصدوم ، واژگونی کامیون در کیلومتر ۳۰ محور شاهرود به آزادشهر یک مصدوم ، تصادف تیبا و سوزوکی ویتارا در کیلومتر ۵۵ محور شاهرود به آزادشهر ۸ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۶۱ محور میامی به سبزوار ۵ مصدوم و تصادف تویوتا رافور و پژو پارس در کیلومتر ۵۰ محور شاهرود به آزادشهر ۴ مصدوم ، سقوط از پل پراید در کیلومتر ۴۲ محور فولادمحله به دامغان یک مصدوم ، واژگونی ساینا در کیلومتر ۲۵ محور دامغان به شاهرود ۳ مصدوم ، واژگونی سمند در کیلومتر ۱۰ محور گرمسار به ایوانکی ۴ مصدوم و انحراف از جاده و برخورد باتپه تیبا در کیلومتر ۳۵ محور شاهرود به میامی ۳ مصدوم بر جای گذاشت .