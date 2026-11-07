به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، شرکت توزیع برق مهاباد اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات در خطوط فشار متوسط پست فوق توزیع مهاباد ۲، جریان برق جاده سردشت ـ شهرخلیفان، روستا‌های جاده پسوه، روستا‌های جاده سردشت و خلیفان، شهرک صنعتی مهاباد، شهرگوگ تپه، روستا‌های مسیرکمربندی دارلک به ترشکان شامل لج، حاجی خوش، قزلقوپی، قره قشلاق، خورخوره، داشخانه، قره داغ، کیک آباد، گاپیس، دارلک، روستا‌های مسیر جاده میاندوآب شامل برده رشان، بادام، قلقله، آزاد، سنجاق، خاتون باغ، بوزه، غوث آباد، روستا‌های جاده ارومیه، دریاس، کوسه کهریز، توت آغاج، قم قلعه، قره خان، پایین دره، کهریزه شیخان، چوملان، یوسفکند و اگریقاش فردا یک شنبه هفدهم آبان از ساعت ۹ تا ۱۵ قطع می‌شود.