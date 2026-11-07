رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری ۲ سارق مغازه و یک مالخر و کشف ۱۳ فقره سرقت از مغازه‌ها و اماکن خصوصی در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت از مغازه‌های بجنورد با شیوه‌ای مشابه، کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحنه‌های سرقت و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت ۲ سارق را شناسایی و در عملیاتی پلیسی دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه متهمان در تحقیقات به ۹ فقره سرقت مغازه و ۴ فقره سرقت از اماکن خصوصی با شگرد تخریب قفل اعتراف کردند و در ادامه یک مالخر دستگیر و تعدادی از اموال مسروقه از مخفیگاه وی کشف شد، افزود: متهمان پس از تشکیل پرونده و بازسازی صحنه سرقت‌ها، با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.