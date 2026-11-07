آبشار شیخ علیخان یکی از مناطق بکر و دیدنی شهرستان کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری در فصول مختلف سال زیبایی خاص خود را دارد.

آبشار شیخ علی خان در ۴۰ کیلومتری روستای سر آقا سید در نزدیکی شهر چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ قرار دارد.

برای رسیدن به این آبشار زیبا باید از شهرکرد به سمت سورشجان و از آنجا به سمت فارسان رفت سپس جاده فارسان به سمت چلگرد را ادامه داده و بعد از شهر چلگرد به سمت روستای زیبای سر آقا سید و آبشار شیخ علی خان رسید.

آب این آبشار از ارتفاعات اطراف روستا سرچشمه می‌گیرد.

شهرستان کوهرنگ در فاصله ۹۸ کیلومتری شهرکرد قرار دارد.