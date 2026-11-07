شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به‌صورت وبیناری با حضور رئیس امور برنامه و بودجه کشور با محوریت تشریح نظام نوین درآمد و هزینه استانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه که به‌صورت وبیناری و با حضور رئیس امور برنامه و بودجه کشور برگزار شد با اشاره به بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: بر اساس این قانون سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد و هزینه در سطح ملی و استانی شده است.

سهمگین با بیان اینکه اجرای این نظام می‌تواند تحول اساسی در ساختار اعتبارات کشور و استان‌ها ایجاد کند افزود: پایدارسازی درآمد‌های استان‌ها تفکیک وظایف دستگاه‌های ملی و استانی و افزایش اختیارات استانداران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها از اهداف این نظام است. وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود الزامات و پیش‌نیاز‌های نظام نوین درآمد و هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ لحاظ شود تا زمینه تحول در سقف اعتبارات و میزان تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی و در نهایت رونق فعالیت‌های توسعه‌ای استان‌ها فراهم شود.

سهمگین با اشاره به پیشنهاد کارگروه‌های زیربنایی، توسعه روستایی و شهری وآمایش سرزمین گفت: از جمله مصوبات این بخش، بررسی و تصویب طرح هادی شهر سرآسیاب یوسفی بود طرحی که با هدف ساماندهی و هدایت توسعه کالبدی شهر و فراهم کردن زمینه پیشرفت آن به تصویب رسید و همچنین چند طرح اقتصادی و زیربنایی با هدف تقویت اشتغال‌زایی و کمک به توسعه استان در شورا مطرح شد که با رأی اعضا و نظر مساعد شورا به تصویب رسید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به شانزدهمین روز اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم در تکمیل اطلاعات سرشماری تأکید کرد و گفت در سامانه دولت من امکان ثبت، تکمیل و اصلاح اطلاعات همچنان فراهم است و فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی باید از همه ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی مردم و افزایش مشارکت در این طرح ملی استفاده کنند.

وی همچنین از آغاز تماس تلفنی با افرادی که اطلاعات سرشماری آنها ناقص بوده یا هنوز اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند از طریق شماره ۴۲۰ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خبر داد و از رسانه‌ها خواست در اطلاع‌رسانی درباره این موضوع همکاری کنند تا مردم برای تکمیل اطلاعات مکانی خود به سامانه مراجعه کنند.

سهمگین با اشاره به ادامه سرشماری میدانی در کنار اجرای طرح خوداظهاری افزود: سرشماری میدانی با انتخاب نمونه‌هایی از خانوار‌های شهری و روستایی اطلاعات مهمی درباره وضعیت اشتغال و بیکاری، شرایط مسکن، مالکیت یا اجاره‌نشینی، نحوه مصرف انرژی در ساختمان‌ها و سایر ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه فراهم می‌کند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در نهمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گفت: اجرای نظام نوین درآمد و هزینه استانی و گسترش پایه‌های درآمدی، افزایش اختیارات مدیریتی استان‌ها و بازگشت درآمد‌های مازاد به استان از الزامات تحقق توسعه متوازن است. یدالله رحمانی افزود: نظام نوین درآمد و هزینه از تکالیف مهم قانون برنامه هفتم پیشرفت است که با هدف افزایش پایدار درآمد‌های استانی بهبود تعادل منطقه‌ای و ایجاد انگیزه برای عملکرد بهتر استان‌ها طراحی شده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های سازمان برنامه و بودجه کشور برای استقرار این نظام افزود انتظار می‌رود سازوکار‌های اجرایی آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیش‌بینی و زمینه اجرای آن در استان‌ها فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه هدف این نظام تحقق توسعه متوازن و پایدار و هم‌افزایی میان استان‌هاست افزود: قرار نیست هر استان صرفاً متناسب با درآمد‌های خود از منابع و اعتبارات بهره‌مند شود بلکه باید ضمن ایجاد انگیزه برای افزایش عملکرد اقتصادی استان‌ها عدالت در توزیع منابع و توسعه متوازن مناطق نیز مورد توجه قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به تفاوت سهم استان‌ها در تولید درآمد‌های کشور و میزان بهره‌مندی آنها از اعتبارات گفت: در نظام جدید باید میان سهم استان‌ها از درآمد‌ها و سهم آنها از اعتبارات با در نظر گرفتن شاخص‌های توسعه‌ای و نیاز‌های مناطق تعادل برقرار شود.

وی گسترش پایه‌های درآمدی استان را عامل مهمی در افزایش منابع اعتباری دانست و افزود: هرچه بتوانیم پایه‌های درآمدی استان را گسترده‌تر کنیم با ضریب فزاینده‌ای منابع بیشتری به‌ویژه در بخش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین خواهد شد و این موضوع باید مورد توجه همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر ضرورت انتقال حساب شرکت‌ها به بانک‌های استان تأکید کرد و گفت: شرکت‌هایی که همچنان حساب‌های بانکی آنها در سطح ملی متمرکز است باید شناسایی شوند تا با انتقال حساب‌هایشان به بانک‌های استان زمینه افزایش سپرده‌ها، منابع بانکی و درآمد‌های مالیاتی استان فراهم شود. رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد توازن در سرانه اعتبارات و هزینه‌های پرسنلی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی، تقویت اعتبارات دستگاه‌های استانی و اصلاح نابرابری‌ها را از الزامات تحقق توسعه متوازن عنوان کرد.

وی با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران افزود: استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان باید متناسب با وظایف و مسئولیت‌های خود از اختیار منابع و اعتبارات کافی برخوردار باشد تا بتواند پاسخگوی مطالبات مردم و نیاز‌های توسعه‌ای استان باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تفکیک وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و متناسب‌سازی منابع و اعتبارات با مسئولیت‌های واگذارشده را از محور‌های اصلی این تحول دانست و ابراز امیدواری کرد: با تکمیل این فرایند از سال آینده شاهد تقویت اختیارات مدیریتی استان‌ها و تحول در نظام تخصیص اعتبارات باشیم. رحمانی همچنین از برگزاری جلسه و کارگاه توجیهی جامع‌تر برای تشریح ابعاد و الزامات نظام نوین درآمد و هزینه در آینده نزدیک خبر داد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به شیوه ثبتی‌مبنا، از همکاری مردم و تلاش عوامل اجرایی استان قدردانی کرد و گفت‌بر اساس گزارش‌ها مأموران سرشماری استان در مقایسه با متوسط کشوری توانسته‌اند بخش بیشتری از تکالیف محوله را در این مدت انجام دهند که این موضوع با همکاری خوب مردم محقق شده است.

وی با رفع برخی ابهامات درباره شیوه اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا گفت بخش عمده اطلاعات جمعیتی طی دو سال گذشته و در مراحل مقدماتی از طریق داده‌های ثبتی تکمیل شده است و مردم نباید نگران باشند که اطلاعات آنها یا اعضای خانواده‌شان در سرشماری لحاظ نشده باشد.

رحمانی افزود بخشی از اطلاعات نیز از طریق نمونه‌گیری آماری و بر اساس قوانین و فرمول‌های مشخص به کل جمعیت تعمیم داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در عملیات میدانی تنها حدود ۱۰ درصد خانوار‌های شهری و روستایی معادل ۲۲ تا ۲۳ هزار خانوار مورد مراجعه قرار می‌گیرندگفت: ضرورتی برای مراجعه به همه خانوار‌ها وجود ندارد و از خانوار‌هایی که در نمونه آماری قرار گرفته‌اند درخواست همکاری داریم و سایر خانوار‌ها نیز نباید نگران باشند چراکه اطلاعات مربوط به حوزه‌های اقتصادی، تولید، کشاورزی، اشتغال و بیکاری آنها از طریق داده‌های موجود احصا شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط جوی و پیش‌بینی تشدید بارندگی‌ها تا روز یکشنبه و اعلام وضعیت قرمز هواشناسی بر ضرورت آمادگی و مراقبت اعضای ستاد مدیریت بحران شورای اداری و شورای برنامه‌ریزی استان تأکید کرد.

رحمانی با اشاره به اهمیت بهره‌مندی از نزولات جوی گفت: ضمن شکرگزاری به‌خاطر بارش‌های الهی باید همه دستگاه‌ها و مسئولان مراقبت کنند تا این بارندگی‌ها خسارت و آسیبی به دنبال نداشته باشد و حلاوت این نعمت الهی برای مردم عزیز دوچندان شود.

وی همچنین در این نشست با اشاره به رونمایی از مستند برنوبه‌دستان گفت: از مدیرکل و مجموعه صداوسیمای مرکز استان در ثبت این حماسه و ساخت مستند آن تقدیر و تشکر ویژه داریم.