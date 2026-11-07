مستند کوتاه «آخرین پژواک‌ها» به کارگردانی عبدالحسین رضوانی، مستندساز هرمزگانی، در همایش گرامیداشت روز جهانی میراث ناملموس در تهران اکران و معرفی می‌شود.

همایش گرامیداشت روز جهانی میراث ناملموس ۱۸ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان، گفت: این اثر مستند هشت‌دقیقه‌ای، حاصل تحقیقات میدانی دو‌ساله درباره ساز و ظرف سنتی «جهله» است.

حسین شهابی افزود: جهله، ظرف سفالی کروی و منحصربه‌فردی در فرهنگ هرمزگان است که در گذشته برای خنک نگه داشتن آب آشامیدنی استفاده می‌شد، اما امروزه فراتر از کاربرد تاریخی خود، به عنوان سازی کوبه‌ای، آوایی و یکتا در بطن موسیقی سنتی جنوب ایران طنین‌انداز می‌شود.

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وی گفت: عبدالحسین رضوانی، کارگردان اثر، دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد کارگردانی سینما با گرایش مستند از دانشگاه تالین است و نگاهی پژوهش‌محور به آیین‌ها و نوا‌های خطه جنوب دارد.

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هرمزگان افزود: حضور «آخرین پژواک‌ها» در این رویداد ملی، فرصتی مغتنم برای معرفی ظرفیت‌های پیدا و پنهان میراث ناملموس هرمزگان و ضرورت حفاظت فوری از مهارت‌های رو به زوال این خطه به جامعه تخصصی میراث فرهنگی کشور است.