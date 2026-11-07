شورای اقوام و طوایف، علما، نخبگان و جوانان استان سیستان و بلوچستان برای دعوت به حفظ وحدت، امنیت، آرامش و مقابله با اقدامات تنش‌زا بیانیه ای صادر کرد .

بیانیه شورای اقوام و طوایف سیستان و بلوچستان برای حفظ وحدت و امنیت

بیانیه شورای اقوام و طوایف سیستان و بلوچستان برای حفظ وحدت و امنیت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بیانیه آمده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

در روزهای اخیر، شاهد اقداماتی از سوی برخی افراد در قالب راه‌بندان‌های غیرقانونی، ایجاد محدودیت در مسیرهای مواصلاتی و متوقف کردن خودروهای شهروندان بوده‌ایم؛ اقداماتی که موجب ایجاد رعب و وحشت، نگرانی و سلب آرامش از مردم شریف استان، به‌ویژه زنان، کودکان، خانواده‌ها و مسافران شده است.

ما، جمعی از بزرگان، سران طوایف، علما، نخبگان، اندیشمندان و جوانان استان سیستان و بلوچستان، با صراحت اعلام می‌داریم که هیچ فرد یا گروهی حق ندارد با اقدامات خودسرانه، راه‌بندان و ایجاد ترس و ناامنی، آرامش و امنیت عمومی جامعه را خدشه‌دار کند.

مدافع واقعی مردم کسی است که برای امنیت، آسایش، پیشرفت و آبادانی مردم تلاش کند، نه کسی که با ایجاد ناامنی و ترساندن خانواده‌ها، زندگی روزمره شهروندان را مختل می‌کند.

ما اجازه نخواهیم داد افرادی که خود را مدافع حقوق و منافع مردم معرفی می‌کنند، با رفتارهای تنش‌زا و اقدامات غیرقانونی، احساسات و هیجانات جوانان را مورد سوءاستفاده قرار دهند و زمینه اختلاف، درگیری و ناامنی را در جامعه فراهم کنند.

ایجاد ناامنی، اخلال در زندگی روزمره مردم و متوقف کردن روند توسعه، اشتغال، سرمایه‌گذاری و شکوفایی اقتصادی استان، هیچ نسبتی با خدمت به مردم ندارد. مردم سیستان و بلوچستان بیش از هر زمان دیگری به آرامش، وحدت، همدلی، امنیت و فرصت‌های پیشرفت نیاز دارند.

ما نسبت به احتمال اجرای سناریوهای هدفمند و اقدامات سازمان‌یافته با هدف برهم زدن امنیت و آرامش استان هشدار می‌دهیم. دشمنان ملت ایران، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی که در تقابل با جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، ممکن است تلاش کنند از طریق ایجاد اختلافات داخلی، تحریک احساسات و ناامن‌سازی فضای عمومی، اهداف خود را دنبال کنند.

ازاین‌رو، باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم اقدامات تنش‌زا و اختلاف‌افکنانه، زمینه سوءاستفاده دشمنان از شرایط داخلی کشور را فراهم کند. حفظ وحدت و انسجام ملی، مسئولیتی همگانی است و همه ما در قبال امنیت و آینده این سرزمین وظیفه داریم.

ما از تمامی مردم شریف استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه پدران و مادران، بزرگان، معتمدان و خانواده‌ها درخواست می‌کنیم مراقب فرزندان و جوانان خود باشند و با آگاهی‌بخشی، گفت‌وگو و روشنگری، آنان را نسبت به پیامدهای حضور در تجمعات غیرقانونی، راه‌بندان‌ها و اقدامات تنش‌زا هوشیار سازند.

اجازه ندهیم جوانان عزیز ما ناآگاهانه گرفتار دام افراد فرصت‌طلب و جریان‌هایی شوند که ممکن است از احساسات و هیجانات آنان برای ایجاد ناامنی، اختلاف و درگیری سوءاستفاده کنند.

آینده فرزندان ما ارزشمندتر از آن است که قربانی هیجانات، تحریکات و اهداف دیگران شود.

همچنین، ما از دستگاه محترم قضایی، نهادهای امنیتی و انتظامی استان درخواست داریم با جدیت، دقت و قاطعیت، موضوع راه‌بندان‌های غیرقانونی و اقدامات مخل امنیت و آرامش عمومی را بررسی و پیگیری کنند.

ضروری است ضمن شناسایی عوامل مستقیم این اقدامات، افراد و جریان‌های احتمالی پشت‌پرده و کسانی که در سازمان‌دهی، هدایت و حمایت از این اقدامات نقش دارند نیز شناسایی شوند و پس از بررسی مستندات و طی مراحل قانونی، با متخلفان و مسببان این ناامنی‌ها برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

ما از همه مردم شریف سیستان و بلوچستان، اعم از بلوچ و سیستانی، شیعه و سنی و اقوام و طوایف مختلف، درخواست می‌کنیم دست در دست یکدیگر بگذاریم، وحدت و همدلی خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم عده‌ای اندک با رفتارهای خودسرانه، آرامش و آینده استان را تحت تأثیر قرار دهند.

ما خواهان جنگ و درگیری نیستیم؛ خواهان امنیت، آرامش، اشتغال، توسعه، آبادانی و آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین هستیم.

بیایید با اتحاد، هوشیاری و مسئولیت‌پذیری، از امنیت و آرامش استان خود پاسداری کنیم و اجازه ندهیم هیچ فرد یا جریانی، مردم ما را در مقابل یکدیگر قرار دهد.

امنیت، آرامش و توسعه حق همه مردم است؛ وحدت ما سرمایه ما و آینده فرزندانمان امانتی در دستان ماست.

با احترام

شورای اقوام، طوایف، علما، نخبگان و جوانان استان سیستان و بلوچستان