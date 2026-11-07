فرماندار پیشوا در نشست فوق‌العاده مدیریت بحران، بر آمادگی میدانی دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای پاکسازی معابر و پیشگیری از بروز آب‌گرفتگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست فوق‌العاده مدیریت بحران به ریاست حمید دانش‌آموز فرماندار و با حضور بخشداران، مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سالن جلسات شهدای فرمانداری برگزار شد.

فرماندار پیشوا گفت: شهرداران و دهیاران باید از تمام ظرفیت‌های محلی، نیروها، ماشین‌آلات برای مدیریت حوادث احتمالی استفاده کنند و آمادگی لازم را در محدوده مسئولیت خود داشته باشند.

وی خواستار پاکسازی جداول، معابر، دهانه پل‌ها و مسیرهای هدایت آب در شهرها و روستاها شد و افزود: جمع‌آوری زباله‌ها و به‌ویژه نخاله‌های ساختمانی که موجب انسداد مسیر آب و تشدید آب‌گرفتگی می‌شوند، باید در اولویت اقدامات پیشگیرانه قرار گیرد.

دانش‌آموز تصریح کرد: با توجه به احتمال آب‌گرفتگی در برخی نقاط شهر، به‌ویژه شهرک‌های بالادست، بازدید فوری نقاط دارای سابقه آب‌گرفتگی برای پیشگیری از خسارت به منازل ضروری است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی کاهش ۷ تا ۱۰ درجه‌ای دمای هوا، جهاد کشاورزی تدابیر پیشگیرانه لازم را برای حفاظت از محصولات کشاورزی و واحدهای تولیدی و جلوگیری از خسارات ناشی از سرمای ناگهانی اتخاذ کند.