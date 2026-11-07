کاروان ۱۰ شهید خوشنام واردمازندران شد. الاله های فاطمی که از معرکه ایثار بازگشته‌اند، امروز بعدازظهر بر دستان پرمهر و عاشق مردم آمل قرار می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،در حالی که دیار علویان با معطر شدن به عطر ایام فاطمیه، خود را برای استقبال از حماسه‌آفرینان آماده می‌کند، کاروان پیکر مطهر ۱۰ شهید خوشنام که از جاده هراز وارد استان و راهی شهرستان آمل گردید. این شهدای عزیز، حامل پیام ایثار و مقاومت در روز‌هایی هستند که ایران بر پایه فداکاری آنان ایستادگی کرد.

کاروان حامل پیکر مطهر شهدای تازه تفحص شده، شامل دو دستگاه آمبولانس، از مسیر امامزاده هاشم و پلور عبور کرده است. قرار است این کاروان پس از توقف کوتاهی در بخشداری لاریجان، از بعد از ظهر امروز وارد شهرستان آمل شود.

این مسافران معرکه، از مسیر مقاومت بازگشته‌اند تا بار دیگر یادآوری کنند که امنیت و اقتدار امروز این سرزمین، مرهون فداکاری مردانی است که جان در راه عزت ایران نثار کردند.

بازوند، معاون هماهنگ‌کننده سپاه کربلا در مازندران، درباره جزئیات برنامه‌ها اعلام کرد: استان مازندران از شانزدهم تا بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با ایام فاطمیه دوم، میزبان ۱۰ شهید خوشنام خواهد بود.

پیکر مطهر ۸ شهید در استان مازندران به خاک سپرده شده و ۲ شهید دیگر به سایر استان‌ها منتقل خواهند شد.

مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدا، عصر امروز شنبه، شانزدهم آبان در شهرستان آمل برگزار می‌گردد. پس از آن، شهدای عزیز در طول این ایام در شهرستان‌های مختلف استان انتقال خواهندیافت.