همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، عطر حضور شش شهید گمنام در فرودگاه بین‌المللی بوشهر پیچید؛ شهدایی که پس از سال‌ها دوری از وطن، به آغوش مردم این دیار بازگشتند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرودگاه بین‌المللی بوشهر امروز میزبان شش مسافر آسمانی بود؛ مردانی که نام و نشانی از آنان در دست نیست، اما یاد و راهشان در حافظه این سرزمین ماندگار است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در آیین استقبال از این شهدا، حضور آنان در ایام فاطمیه را مایه فخر و مباهات مردم استان و زمینه‌ساز نزول برکات و رحمت الهی دانست.

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه این شهدا رهروان راستین طریق حضرت فاطمه زهرا (س) هستند، گفت: پیام شهدا، پاسداری از آرمان‌ها و ارزش‌ها، حفظ تمامیت ارضی کشور و ایستادگی و مبارزه با دشمنان و متجاوزان است.

وی افزود: وظیفه امروز ما وفاداری به همان مسیری است که شهدا با ایثار و جانفشانی ترسیم کردند؛ مسیری که باید با تکیه بر آموزه‌های دینی و رهنمود‌های امام راحل و رهبر شهید انقلاب در جامعه تداوم یابد.

در روز‌های سوگواری فاطمیه، استان بوشهر میزبان این شهدا خواهد بود و در روز جمعه ۲۲ آبان همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از بسیج مرکزی تا مصلای جمعه بوشهر بر دستان مردم شهید پرور استان تشییع می‌شوند.

پیکر‌های مطهر شهدا در شهرستان‌های کنگان، جم، دشتی، دشتستان و بوشهر آرام می‌گیرد.

با ورود این شش شهید گمنام، شمار شهدای گمنام استان بوشهر به ۱۸۴ تن می‌رسد؛ قهرمانانی بی‌نام که یاد و راهشان در دل مردم این سرزمین زنده است.