سخنگوی صنعت آب از تشکیل ستاد فرماندهی سیلاب در شرکت مدیریت منابع آب ایران و آماده‌باش کامل نیرو‌های مرتبط با مدیریت سیلاب خبر داد و اعلام کرد: با ادامه بارش‌ها در مناطق زاگرس، به‌ویژه استان‌های کردستان و کرمانشاه، وضع سد‌ها و مسیر‌های سیلابی به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

سخنگوی صنعت آب کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما،با اشاره به ادامه و گسترش بارش‌ها در مناطق مختلف کشور افزود: ستاد فرماندهی سیلاب از چهارشنبه هفته گذشته در شرکت مدیریت منابع آب ایران تشکیل شده و تمامی بخش‌های مرتبط با مدیریت سیلاب و بهره‌برداری از سد‌ها در حالت آماده‌باش قرار دارند.

عیسی بزرگ زاده گفت: نیرو‌های مسئول مدیریت سیلاب و سد‌ها حتی در روز‌های تعطیل نیز در محل کار حضور دارند تا شرایط بارش‌ها، وضعیت سد‌ها و تحولات احتمالی را به‌صورت مستمر پایش و مدیریت کنند.

او با اشاره به گسترش بارش‌ها در مناطق زاگرس، از جمله استان‌های کردستان و کرمانشاه، افزود: پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده بر گستره بارش‌ها افزوده شود.

سخنگوی صنعت آب کشور در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی شهروندان گفت: مهم‌ترین راهکار پیشگیری از خطرات سیلاب، قرار نگرفتن در معرض آن است؛ بنابراین مردم باید از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، مسیر‌های عبور سیلاب و مناطق پرخطر خودداری کنند.