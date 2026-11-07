مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران از تشکیل حدود ۳۰ هزار پرونده در این شهرستان‌ها خبر داد و گفت: تاکنون نزدیک به ۹۵ درصد این پرونده‌ها رسیدگی و مختومه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جودکی با اشاره به نظارت بر بازار گفت: عمده پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به تخلفات حوزه کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا است که در برخی شهرستان‌های دارای گلوگاه‌های قاچاق، رسیدگی به این تخلفات با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار لاستیک و روغن موتور افزود: در روز‌های اخیر گشت‌های نظارتی به‌صورت متمرکز بر این دو کالا فعال شده‌اند و وضعیت عرضه و توزیع آنها را بررسی می‌کنند.

جودکی همچنین از تشدید نظارت بر عرضه کالا‌های اساسی خبر داد و تأکید کرد: با هرگونه تخلف محرز در بازار، بدون اغماض و مطابق قانون برخورد خواهد شد.