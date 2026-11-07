به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه الجزیره، سخنگوی دفاع مدنی غزه اعلام کرد، ده‌ها مرکز پناهندگی و هزاران چادر آوارگان فلسطینی در نوار غزه بر اثر بارش شدید باران به زیر آب رفته است.

مدیر دفاع مدنی غزه گفت: خواستار تامین تجهیزات لازم برای نیرو‌های امدادی از سوی کشور‌های جهان هستیم تا بتوانیم جان انسان‌ها را نجات دهیم و همچنین با وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی، خواستار تامین فوری چادر برای اسکان هستیم.

او افزود: نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی هشدار می‌دهیم و با ورود به فصل زمستان زنگ هشدار را به صدا در می‌آوریم، اولویت ما حمایت از جان غیر نظامیان است. تاکنون بیش از ۱۵۰۰ درخواست کمک از شهروندانی دریافت کرده‌ایم که چادر‌های آنها در همه استان‌های نوار غزه آسیب دیده است.

دفاع مدنی غزه اعلام کرد: حدود ۲۰۰ هزار چادر فرسوده که صد‌ها هزار آواره فلسطینی را در خود جای داده است در نوارغزه وجود دارد که قادر به حمایت لازم از آوارگان در برابر باران وسرما نیست.

دفاع مدنی غزه افزود: حدود ۷۸۰۰ چادر در مناطق خطرناک یا مناطقی قرار دارند که احتمال آب گرفتگی آن‌ها وجود دارد. حدود دو هزار ساختمان با خطر زیرش مواجه هستند و خطرات خانواده‌هایی را که در این ساختمان پناه گرفته‌اند دو چندان کرده است.

همچنین، ائتلاف سازمان‌های جامعه مدنی فلسطین اعلام کرد، ما نسبت به وخیم‌تر شدن رنج و اندوه آوارگان فلسطینی در غزه با نزدیک شدن فصل زمستان با توجه به فرسودگی چادرها، نبود وسایل گرمایشی، کمبود پتو و لباس‌های زمستانی و ضعف سیستم تخلیه آب باران که زندگی صد‌ها هزار نفر خصوصا زنان، کودکان و سالخوردگان را تهدید می‌کند، هشدار می‌دهیم.

این سازمان افزود: خواستار تأمین چادر‌های مقاوم در برابر باران و باد و تعویض چادر‌های فرسوده هستیم. خواستار تامین پتو، لباس‌های زمستانی و وسایل گرمایشی ایمن هستیم. خواستار بهبود سیستم‌های تخلیه آب باران در پناهگاه‌ها و اردوگاه‌های آوارگان و وارد کردن بدون محدودیت کمک‌های بشردوستانه و مصالح مورد نیاز برای سرپناه و تجهیزات بازسازی هستیم. بر ضرورت اقدام فوری جامعه بین الملل برای کمک به آوارگان و حمایت از آنها در برابر خطرات زمستان تاکید می‌کنیم.