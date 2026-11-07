اعضای شورای فرهنگ عمومی استان سمنان بر اجرای نقشه مهندسی فرهنگی، عدالت فرهنگی و تقویت هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام محمدمهدی عرب‌انصاری، نماینده وزیر و ناظر شورای فرهنگ عمومی کشور در استان سمنان، با تأکید بر توجه به فرهنگ مناطق و شهرستان‌ها، هماهنگی بین دستگاهی و پیگیری موضوعات در مرکز استان، گفت: رعایت قوانین بالادستی و فصل پانزدهم برنامه پیشرفت و توسعه، از محور‌های مهم فعالیت شورای فرهنگ عمومی است.

وی افزود: پیوند هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی با اجتماع و شعار واحد، همبستگی و وحدت، تحکیم بنیان خانواده، اخلاق اجتماعی، فرهنگ قانون‌مداری و مسئولیت‌پذیری، حقوق شهروندی، توسعه سواد رسانه‌ای، عدالت فرهنگی، مشارکت مردمی و مدیریت مطلوب فرهنگی باید مورد توجه قرار گیرد.

قادر آشنا، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با تأکید بر رعایت و اجرای آیین‌نامه جدید ابلاغی شورا، گفت: برگزاری منظم جلسات، حضور رؤسای دستگاه‌ها، امضای مصوبات شورا توسط استاندار و فرمانداران برای لازم‌الاجرا شدن آنها، از جمله الزامات اثرگذاری مصوبات و پیشگیری از ترک فعل است.

وی تخصیص بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه برای اجرای برنامه‌های مصوب شورا، کارشناسی و اجرای برنامه‌ها توسط مدیران مربوط طبق ضوابط و استفاده از نخبگان دارای مدرک دکترا و کارشناسی ارشد و طلاب جوان در کمیته‌ها را از دیگر موارد مورد تأکید برشمرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تمرکز بر نقشه‌های علمی و فرهنگی با برش‌های استانی، گفت: در کشور ۱۵۰ مسئله در هفت دسته تعریف شده که از جمله آنها هویت و خانواده است. در استان سمنان پنج سند تدوین شده و سه موضوع خانواده، طلاق و جوانی جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

قادر آشنا افزود: سازمان برنامه و بودجه باید نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ متناسب با برش استانی اقدام کند و میزان اعتبارات نیز مشخص شود. ارتقای فرهنگ دینداری دانش‌آموزان، توسعه فرهنگ شهروندی بر اساس اسناد موجود، توسعه سرمایه اجتماعی و تبیین موضوعات جنگ تحمیلی از دیگر محور‌های مورد توجه است.

وی با اشاره به جایگاه استان سمنان در ارزیابی فعالیت‌های شورا گفت: استان سمنان از نظر برگزاری جلسات در رتبه پنجم کشور قرار دارد و در زمینه برش‌های استانی نیز به شاخص‌های مورد نظر کشور نزدیک است.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با قدردانی از حضور مردم در اجتماعات شبانه در شرایط جنگی، بر توجه به فرهنگ مقاومت و تاب‌آوری تأکید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مطیعی فرهنگ‌سازی پیام‌های رهبر شهید و رهبر حاضر، امیدبخشی و دوری از یأس، اجرای طرح‌های خانواده‌محور، فرهنگ مسجد‌محوری، توسعه کتاب‌خوانی دیجیتال، هدایت برنامه‌های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی و تخصیص بودجه‌های مناسب را از موضوعات مهم و ضروری برشمرد.

محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و نایب‌رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، با اشاره به اجرای مصوبات ابلاغی توسط ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونان سیاسی استاندار و فرمانداران شهرستان‌ها، گفت: مبادله موافقت‌نامه‌ها انجام شده و توزیع اعتبارات با تبیین موضوع در جلسات بعدی شورا و با رویکرد عدالت‌محور دنبال می‌شود.

وی مطالعه و اجرای تکالیف برنامه‌های فرهنگی برنامه هفتم پیشرفت را مورد تأکید قرار داد و بر اجرای پنج محور برش سند فرهنگی استان تأکید کرد.

در این جلسه، شش دستور کار شورا از جمله گزارش فعالیت یک‌ساله، بررسی وضعیت اجرا و نظارت و تصویب اولویت‌بندی نقشه مهندسی فرهنگی استان سمنان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین اولویت‌بندی نقشه مهندسی فرهنگی با رویکرد عدالت‌محوری و توسعه متوازن استانی بررسی و مقرر شد ۲۰ درصد برنامه‌ها در سال جاری اجرا شود.

توسعه فعالیت‌های مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی نیز از دیگر محور‌های مورد تأکید در این نشست بود.

ائمه جمعه شهرستان‌های شاهرود، مهدیشهر و دامغان مسائل و اولویت‌های فرهنگ عمومی شهرستان‌ها را تبیین کردند.

کاربردی کردن موضوعات شورای فرهنگ عمومی، افزایش تأثیرگذاری اعضا، عفاف و حجاب، صرفه‌جویی در مصرف حامل‌های انرژی، موضوعات رفاه اجتماعی، جدیت در فعالیت کمیته‌ها، برنامه‌محوری، هم‌افزایی در اجرای برنامه‌ها، تشکیل کارگروه‌های کارشناسی اجتماعی و کاربردی کردن روش‌های فرهنگ‌سازی از جمله موضوعات مطرح‌شده از سوی ائمه جمعه بود.

رسول موسوی‌نژادیان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان سمنان از پیگیری برنامه‌های مصوب شورای فرهنگ عمومی و همچنین کسب رتبه‌های مناسب پنجم و دوم استان در کشور خبر داد.

در پایان این نشست، از فعالان شورای فرهنگ عمومی تجلیل و پوستر اجلاسیه شهدای هنرمند با مشارکت ۲۰ دستگاه رونمایی شد.