به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی گفت: در شبانه‌روز گذشته سردشت با ثبت ۳۹ میلیمتر بارندگی، بعنوان پربارش‌ترین شهر استان ثبت شد.

مهدی صابری افزود: شهرستان پیرانشهر نیز با ۱۹ میلیمتر بارندگی، از دیگر شهر‌های پربارش استان در این مدت بود.

وی با اشاره به بارش باران در اغلب مناطق آذربایجان‌غربی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی، بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد، گاهی شدید، تا اواسط روز دوشنبه هفته جاری در بیشتر نقاط استان ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به هشدار سطح نارنجی صادرشده از سوی مرکز پیش‌بینی استان گفت: در مدت فعالیت سامانه بارشی، احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

صابری ادامه داد: از اواخر وقت روز یکشنبه، با شمالی شدن جریانات جوی در منطقه، علاوه بر کاهش محسوس دما، بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان نیز پیش‌بینی می‌شود. وی با اشاره به اینکه با افت دمای هوا، بیشتر مناطق استان دمای زیر صفر را تجربه خواهند کرد، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی از سوی شهروندان تأکید کرد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه توده هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود افزود: از بعدازظهر روز دوشنبه ۱۸ آبان، با خروج سامانه بارشی از منطقه، شرایط جوی پایدار در استان حاکم می‌شود که این وضعیت تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.