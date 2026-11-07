به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، کارشناس پیش‌ بین هواشناسی خراسان رضوی گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌ های هواشناسی، بارشهای رگباری از عصر فردا از شمال غرب استان خراسان رضوی آغاز می‌ شود و روز سه‌ شنبه بر شدت و وسعت بارشها افزوده می‌ شود.

زهرا آهنگرزاده افزود: بارش‌ ها تا روزهای پایانی هفته ادامه دارد و در مناطق مستعد با سیلابی شدن مسیل‌ ها و آبگرفتگی همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین از امروز تا پایان هفته افزایش سرعت وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا نقاط بادخیز استان را فرا می‌ گیرد.

آهنگرزاده بیان کرد: در شبانه‌ روز گذشته قوچان با کمینه دمای هفت درجه خنک‌ ترین و سرخس با دمای ۳۱ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند.

وی گفت: دمای هوای مشهد نیز طی این مدت‌ بین ۱۱ و ۲۴ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز تفاوت محسوسی نخواهد داشت.