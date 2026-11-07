به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: بروز تب همراه با دانه‌ها و ضایعات پوستی غیرمعمول می‌تواند از علائم برخی بیماری‌های عفونی باشد و توجه به این نشانه‌ها، مراجعه به‌موقع به مراکز بهداشتی و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه ضروری است.

دکتر محمدرضا میرادی با تأکید بر اهمیت مراقبت و شناسایی به‌موقع بیماری‌های تب‌دار دارای بثورات جلدی گفت: تب و لرز، سردرد، بدن‌درد، درد‌های عضلانی، کمردرد، ضعف و بی‌حالی و تورم غدد لنفاوی از جمله علائمی هستند که ممکن است همراه با بثورات پوستی بروز کنند. این ضایعات می‌توانند به شکل دانه، تاول یا زخم در قسمت‌های مختلف بدن از جمله صورت، دست‌ها، پاها، دهان و ناحیه تناسلی ظاهر شوند.

وی با اشاره به راه‌های انتقال برخی از این بیماری‌ها اظهار داشت: تماس نزدیک با فرد مبتلا، تماس مستقیم با ضایعات پوستی و ترشحات بدن و استفاده مشترک از وسایل شخصی آلوده مانند لباس، حوله و ملحفه می‌تواند زمینه انتقال عفونت را فراهم کند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با تأکید بر رعایت نکات بهداشتی تصریح کرد: خودداری از تماس مستقیم با ضایعات پوستی افراد مشکوک، استفاده نکردن مشترک از لباس و وسایل شخصی، شست‌وشوی مرتب دست‌ها با آب و صابون و پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای بثورات پوستی مشکوک از اقدامات مهم در کاهش خطر انتقال بیماری است.

وی ادامه داد: افراد دارای علائم مشکوک باید از خوددرمانی و تماس نزدیک با دیگران خودداری کرده و برای بررسی و تشخیص به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنند. همچنین افرادی که سابقه تماس احتمالی با فرد مبتلا داشته‌اند، در صورت بروز علائم طی ۲۱ روز پس از تماس، باید برای ارزیابی به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

دکتر میرادی در پایان خاطرنشان کرد: آگاهی، رعایت اصول بهداشتی، مراقبت فعال و مراجعه به‌موقع در صورت بروز تب همراه با بثورات جلدی، نقش مهمی در شناسایی و کنترل بیماری‌های عفونی دارد.