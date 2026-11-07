به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، صیاد زمردی مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در دیدار با اعضای هیئت‌مدیره خانه مطبوعات از صاحبان مشاغل واجد شرایط خواست تا پایان آبان‌ماه با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی، وضعیت فرم مالیات مقطوع خود را بررسی و در صورت نیاز، از فرصت‌ها و سازوکار‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای تعیین تکلیف یا اصلاح اطلاعات استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه فرم‌های مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۴ از ۲۹ مهربه‌صورت تدریجی در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده است گفت: این فرایند تا حدود ۱۵ آبان ادامه دارد و مؤدیان مشمول می‌توانند پس از دریافت پیامک سازمان امور مالیاتی، با مراجعه به نشانی my.tax.gov.ir صفحه مربوط به خود را مشاهده و بررسی کنند.

وی افزود: فرم تبصره ماده ۱۰۰ برای صاحبان مشاغل واجد شرایط با سقف فروش ۷۲ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، همچنین مؤدیانی که مالیات مقطوع آنها صفر تعیین شده، برای اطلاع از این موضوع نیازی به مراجعه به درگاه ندارند.

صیاد زمردی با تأکید بر حقوق قانونی مؤدیان در فرآیند تعیین مالیات مقطوع گفت: صرف مراجعه نکردن یا تأیید نکردن فرم، موجب تغییر مبلغ مالیات مقطوع تعیین‌شده نمی‌شود؛ با این حال، چنانچه مؤدی نسبت به اطلاعات فروش، گردش حساب‌های مشکوک به تجاری، چک‌های انتقالی یا مبلغ مالیات تعیین‌شده انتقادی داشته باشد، می‌تواند مطابق ضوابط و از مسیر‌های قانونی پیش‌بینی‌شده برای اصلاح اطلاعات، اعلام موارد غیرتجاری یا ارائه اظهارنامه اقدام کند.

وی در ادامه، لحاظ شدن آثار جنگ در محاسبات مالیاتی را از جمله تغییرات دستورالعمل امسال برشمرد و گفت: با توجه به اینکه آثار شرایط جنگی بر فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف و مشاغل گوناگون یکسان نبوده است، در محاسبات مالیات مقطوع، میزان تأثیرپذیری مناطق جغرافیایی و آسیب‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان، امکان کسر مبالغ غیرتجاری از حساب‌های مشکوک به تجاری را از دیگر تسهیلات در نظر گرفته‌شده دانست و توضیح داد: چنانچه بخشی از واریزی‌های یک حساب بانکی ارتباطی با فعالیت اقتصادی مؤدی نداشته باشد، صاحب کسب‌وکار می‌تواند در فرایند تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه مالیاتی، سهم مربوط به فعالیت تجاری خود را مشخص کند تا مبالغ غیرمرتبط از محاسبات خارج شود.

صیاد زمردی درباره تسهیلات پرداخت مالیات نیز گفت: امکان تقسیط مالیات در حالت معمول بین ۵ تا ۹ قسط پیش‌بینی شده و در صورت استفاده از چک الکترونیکی، تعداد اقساط می‌تواند به ۶ تا ۱۰ قسط افزایش یابد.

مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به بخشودگی جرائم صورتحساب‌های الکترونیکی اشاره کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل امسال، میزان بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، متناسب با میزان درآمد و فروش و همچنین وضعیت صدور صورتحساب الکترونیکی، بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای طرح ملی نشان‌دار کردن مالیات و معرفی ۵۵ طرح مرتبط با استان گیلان در این طرح، گفت: صاحبان مشاغل واجد شرایط می‌توانند در فرایند انجام تکالیف مالیاتی و استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰، محل هزینه‌کرد مالیات خود را از میان طرح‌های معرفی‌شده انتخاب کنند، این امکان، فرصتی برای مشارکت مؤدیان در تأمین منابع مالی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و خدماتی استان فراهم می‌کند.