به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بیژن سلیمان‌پور، فرماندار شهرستان ری، در نشست ستاد مدیریت بحران استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از اقدامات پیشگیرانه این شهرستان، بر لزوم آمادگی حداکثری تمامی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

سلیمان‌پور در این نشست اظهار داشت: با توجه به تغییرات جوی، هوشیاری کامل مدیران و مسئولان در سطح شهرستان امری ضروری است. همچنین، تمامی تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات مورد نیاز برای مقابله با بحران‌ها باید به‌روزرسانی و در وضعیت عملیاتی قرار گیرند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، پاسخگویی سریع و موثر میسر باشد.

وی افزود: تمرکز اصلی ما در این مقطع، بر پیشگیری از مخاطرات ناشی از بارش‌ها و پدیده‌های جوی است که نیازمند هماهنگی دقیق میان تمامی واحدها و آمادگی عملیاتی در تمامی سطوح می‌باشد.