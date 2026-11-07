استاندار زنجان با حضور در شهرستان ایجرود، از روند تکمیل سد مخزنی بلوبین بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی و پیشرفت این طرح مهم زیرساختی و آبی استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سد مخزنی بلوبین در فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب‌غربی زنجان و ۱۴ کیلومتری شهر حلب واقع شده است که با هدف کنترل جریان‌های سطحی، مهار سیلاب‌ها و ذخیره‌سازی آب برای مصارف شرب و صنعتی احداث می‌شود.

سد بلوبین با حجم مخزن ۳۰ میلیون مترمکعب، هم‌اکنون با پیشرفت فیزیکی ۸۷ درصدی در حال اجراست و اهداف اصلی آن تأمین آب شرب، تخصیص حقابه‌های پایین‌دست، تأمین نیاز‌های زیست‌محیطی و پشتیبانی از بخش صنعت است.

بهره‌برداری از سد بلوبین به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده است که هیچ‌گونه خللی در تأمین نیاز‌های آبی پایین‌دست رودخانه قزل‌اوزن ایجاد نشود و حقابه‌های موردنیاز بخش‌های مختلف، به‌ویژه مصارف زیست‌محیطی، مطابق با تعهدات و الزامات تعیین‌شده تأمین شود.