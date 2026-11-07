سازمان هواشناسی با پیش بینی طوفان شدید و افزایش ارتفاع امواج در سواحل گیلان و مازندران «هشدار قرمز» صادر کرد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما طبق این هشدار، در روز دوشنبه سرعت باد در مناطق ساحلی گیلان و مازندران به بیش از ۳۲ نات و ارتفاع امواج در سواحل تا (۳.۵) = سه و نیم متر خواهد رسید.

سازمان هواشناسی همچنین با پیش بینی افزایش سرعت باد و ارتفاع امواج برای سواحل جنوب کشور نیز «هشدار نارنجی» صادر کرد.

طبق این هشدار، از بعدازظهر روز دوشنبه، سواحل خوزستان و بوشهر در معرض افزایش سرعت باد و ارتفاع امواج قرار میگیرند.

این وضعیت در روز سه شنبه و چهارشنبه هم ادامه دارد و از روز پنجشنبه، محدوده هرمزگان و تنگه هرمز نیز تحت تأثیر این سامانه قرار خواهد گرفت.

افزایش ارتفاع امواج، میتواند باعث اختلال جدی در تردد شناور‌های مسافربری و تجاری، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و خسارت به تجهیزات صیادی شود.

از شناگران، غواصان و صاحبان شناور‌های سبک و نیمه سنگین خواسته شده از هرگونه فعالیت در دریا خودداری کنند.

همچنین فعالان بخش صید و فعالیت‌های فراساحلی باید آمادگی مقابله با خسارت‌های احتمالی را داشته باشند.