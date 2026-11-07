معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی در مدیریت شهرها، تقویت همکاری دانشگاه‌ها و مدیران محلی را راهکاری مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ میراث تاریخی و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد شهری دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در پیامی به کنفرانس تبریز، بر نقش راهبردی بازآفرینی شهری در بهبود شرایط سکونت و ارتقای هویت شهر‌های کشور تأکید کرد.

او با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز، بر ضرورت تدوین رویکرد‌های نوین برای پاسخگویی به چالش‌های شهر‌های امروز تأکید کرد.

نبیان، ساماندهی بافت‌های ناکارآمد، حفاظت از ارزش‌های تاریخی و تقویت توان سکونتگاه‌ها را از مهم‌ترین محور‌های اقدامات شهری برشمرد.

او افزود: مدیریت شهری باید با نگاه آینده‌نگر، زمینه تعامل سازنده میان شهروندان، محیط شهری و طبیعت را فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی، شهرداران و فرمانداران را از ارکان اصلی پیشبرد سیاست‌های توسعه و بهسازی شهری دانست.

نبیان همچنین بهره‌گیری از دانش دانشگاهی و یافته‌های پژوهشی را برای حل مسائل پیچیده شهر‌ها ضروری عنوان کرد.

او پیوند میان تجربه مدیران اجرایی و ظرفیت علمی دانشگاه‌ها را زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های اثربخش در حوزه مدیریت شهری دانست.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بر آمادگی این مجموعه برای حمایت از همکاری‌های علمی و اجرایی تأکید کرد.

به گفته او، هدف از این رویکرد، فراهم کردن زمینه شکل‌گیری شهر‌هایی ایمن، تاب‌آور و متناسب با هویت بومی و ملی است.

نبیان در پایان از دانشگاه تبریز، استانداری آذربایجان شرقی و دستگاه‌های اجرایی و تخصصی مشارکت‌کننده در برگزاری این کنفرانس قدردانی کرد.