پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و اجرایی در مدیریت شهرها، تقویت همکاری دانشگاهها و مدیران محلی را راهکاری مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی، حفظ میراث تاریخی و ساماندهی بافتهای ناکارآمد شهری دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در پیامی به کنفرانس تبریز، بر نقش راهبردی بازآفرینی شهری در بهبود شرایط سکونت و ارتقای هویت شهرهای کشور تأکید کرد.
او با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی تبریز، بر ضرورت تدوین رویکردهای نوین برای پاسخگویی به چالشهای شهرهای امروز تأکید کرد.
نبیان، ساماندهی بافتهای ناکارآمد، حفاظت از ارزشهای تاریخی و تقویت توان سکونتگاهها را از مهمترین محورهای اقدامات شهری برشمرد.
او افزود: مدیریت شهری باید با نگاه آیندهنگر، زمینه تعامل سازنده میان شهروندان، محیط شهری و طبیعت را فراهم کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، شهرداران و فرمانداران را از ارکان اصلی پیشبرد سیاستهای توسعه و بهسازی شهری دانست.
نبیان همچنین بهرهگیری از دانش دانشگاهی و یافتههای پژوهشی را برای حل مسائل پیچیده شهرها ضروری عنوان کرد.
او پیوند میان تجربه مدیران اجرایی و ظرفیت علمی دانشگاهها را زمینهساز تصمیمگیریهای اثربخش در حوزه مدیریت شهری دانست.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران نیز بر آمادگی این مجموعه برای حمایت از همکاریهای علمی و اجرایی تأکید کرد.
به گفته او، هدف از این رویکرد، فراهم کردن زمینه شکلگیری شهرهایی ایمن، تابآور و متناسب با هویت بومی و ملی است.
نبیان در پایان از دانشگاه تبریز، استانداری آذربایجان شرقی و دستگاههای اجرایی و تخصصی مشارکتکننده در برگزاری این کنفرانس قدردانی کرد.