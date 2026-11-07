مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل از تکمیل ظرفیت مخازن سوخت نیروگاه سبلان و برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت جایگزین صنایع حیاتی و خانوار‌ها در صورت افت فشار گاز در زمستان خبر داد.

ذخیره سوخت جایگزین برای نیروگاه سبلان، صنایع و خانوار‌های اردبیل

ذخیره سوخت جایگزین برای نیروگاه سبلان، صنایع و خانوار‌های اردبیل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میر داود سیدی با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تأمین پایدار سوخت در فصل سرد گفت: مخازن نیروگاه سبلان به‌عنوان نیروگاه حوزه عملیاتی منطقه اردبیل، با حداکثر ظرفیت ممکن تکمیل شده است و از نظر تأمین سوخت دوم مشکلی وجود ندارد.

او افزود: با توجه به احتمال محدودیت گاز نیروگاه‌ها و اولویت تأمین گاز بخش خانگی، سوخت مایع به‌صورت مستمر جایگزین می‌شود و مخازن نیروگاه نیز بلافاصله پس از مصرف شارژ خواهند شد تا پایداری تولید برق حفظ شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با اشاره به احتمال افت فشار گاز در بخش‌هایی از استان، به‌ویژه شهر‌های شمالی مانند پارس‌آباد، گفت: برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای تأمین سوخت جایگزین صنایع حیاتی انجام شده است.

سیدی افزود: گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، دامداری‌ها، مراکز پرورش ماهی، بیمارستان‌ها و صنایع تبدیلی کشاورزی و غذایی از جمله مجموعه‌هایی هستند که برای تأمین سوخت مورد نیاز آنها تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای ذخیره‌سازی حداکثری نفت سفید به‌منظور تأمین سوخت جایگزین خانوار‌ها در صورت افت فشار گاز خبر داد و گفت: توزیع این فرآورده در روستا‌ها از طریق فروشندگی‌ها و شعب توزیع نفت سفید انجام می‌شود.

­مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با اشاره به وضعیت توزیع سوخت در استان اردبیل افزود: این منطقه دارای ۸۵ جایگاه سوخت مایع، ۷۵ جایگاه فعال سی‌ان‌جی و سه انبار نفت است که نقش مهمی در تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی دارند.

سیدی­ گفت: در روز‌های اوج سفر‌های تابستانی، میزان توزیع بنزین در استان به روزانه ۳ میلیون لیتر رسید و با وجود افزایش تقاضا، سوخت مورد نیاز مسافران و شهروندان بدون محدودیت تأمین شد.

او­ با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی سوم و آسیب به برخی تأسیسات ذخیره‌سازی و انتقال سوخت در کشور افزود: در آن مقطع، با استفاده از مناطق معین و حمل مستقیم بنزین با نفتکش از اهواز و بندرعباس، از بروز کمبود سوخت در استان جلوگیری شد.

­مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل­ درباره وضعیت مصرف سی‌ان‌جی در استان نیز گفت: پس از اجرای تغییر نرخ بنزین کارت آزاد جایگاه‌ها از ۱۷ شهریور امسال، مصرف سی‌ان‌جی در استان حدود ۱۰ درصد افزایش یافت.

سیدی افزود: ۷۵ جایگاه فعال سی‌ان‌جی روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار لیتر به کاهش مصرف بنزین کمک می‌کنند و بیش از ۹۸ درصد جایگاه‌های سی‌ان‌جی استان در سطح استاندارد بالا نگهداری می‌شوند.

او همچنین از اجرای طرح دوگانه‌سوز کردن خودروها، به‌ویژه تاکسی‌های اینترنتی، با استفاده از منابع دولتی و معرفی متقاضیان به کارگاه‌های مجاز خبر داد.

­مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل با اشاره به برنامه‌های آمادگی برای زمستان تأکید کرد: با توجه به احتمال افت فشار گاز و ضرورت تأمین پایدار انرژی، تمهیدات لجستیکی لازم برای ذخیره‌سازی و توزیع نفت سفید و سایر سوخت‌های جایگزین در استان پیش‌بینی شده است.