

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازی‌های هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵

*فرد البرز - بعثت کرمانشاه

داوران: امید دریانوش، سلمان لرزسلیمانی، حسن حدودی و کیانوش رفیع زاده ناظر: محسن فریمانی

*نیروی زمینی - شاهین بندرعامری

داوران: احسان اکبری، میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و وحید صفری ناظر: محمد دوستی

*مس کرمان - نفت مسجدسلیمان

داوران: مصطفی مناجاتی پور، وحید قاسمی، مجید عالیپور، محمدعلی یعقوبی ناظر: بابک وسیله‌بر

*جزیره قشم - مس رفسنجان

داوران: مسعود حقیقی، علی فراهانی، مجتبی بهارستانی و امید منفردیان ناظر: عبدالرسول استادزاده

دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵

*کاراگستر شبستر - نفت گچساران

داوران:محمدحسین یحیی زاده، رضا بیژنی نیا، سالار استادرحمانی و امیر معصومی فر ناظر: حسین نیکوزاده

*سایپا - هوادار

داوران: محمدرضا دلاوری، فرزاد شیرمردی، رضا رایجی و غلامرضا قلیچ خانی ناظر: حسین طالقانی

*پارس جنوبی جم - نفت بندرعباس

داوران: میلاد رحیم دشتی، حسین بهوندی، محمود ذوالفقاری و محسن مرادیان ناظر: سعادت باغبانی

*فولاد نوین خوزستان - آریو اسلامشهر

داوران:حسین گنج خانی، علی فرازمنش، یوسف قاسمی و مجید خشتی ناظر: اسماعیل آمری