پخش زنده
امروز: -
اسامی داوران بازیهای هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران بازیهای هفته نهم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد که به شرح زیر است:
یکشنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۵
*فرد البرز - بعثت کرمانشاه
داوران: امید دریانوش، سلمان لرزسلیمانی، حسن حدودی و کیانوش رفیع زاده ناظر: محسن فریمانی
*نیروی زمینی - شاهین بندرعامری
داوران: احسان اکبری، میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و وحید صفری ناظر: محمد دوستی
*مس کرمان - نفت مسجدسلیمان
داوران: مصطفی مناجاتی پور، وحید قاسمی، مجید عالیپور، محمدعلی یعقوبی ناظر: بابک وسیلهبر
*جزیره قشم - مس رفسنجان
داوران: مسعود حقیقی، علی فراهانی، مجتبی بهارستانی و امید منفردیان ناظر: عبدالرسول استادزاده
دوشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۵
*کاراگستر شبستر - نفت گچساران
داوران:محمدحسین یحیی زاده، رضا بیژنی نیا، سالار استادرحمانی و امیر معصومی فر ناظر: حسین نیکوزاده
*سایپا - هوادار
داوران: محمدرضا دلاوری، فرزاد شیرمردی، رضا رایجی و غلامرضا قلیچ خانی ناظر: حسین طالقانی
*پارس جنوبی جم - نفت بندرعباس
داوران: میلاد رحیم دشتی، حسین بهوندی، محمود ذوالفقاری و محسن مرادیان ناظر: سعادت باغبانی
*فولاد نوین خوزستان - آریو اسلامشهر
داوران:حسین گنج خانی، علی فرازمنش، یوسف قاسمی و مجید خشتی ناظر: اسماعیل آمری