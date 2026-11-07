سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در سفر به استان اردبیل با همراهی مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل، نایب‌رئیس مجلس، نمایندگان مجلس و جمعی از مسؤولان، از کارخانه گروه داروسازی آرتافارما در شهرک صنعتی شماره ۲، به‌عنوان نخستین کارخانه خصوصی تولید سرم‌های انسانی کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی استانداری اردبیل، این واحد تولیدی علاوه بر تامین بخشی از سرم انسانی مورد نیاز نظام درمانی کشور، محصولات خود را به کشور‌های همسایه نیز صادر می‌کند.

فاز توسعه این مجموعه با سرمایه‌گذاری ۱۵هزار میلیارد تومانی اجرا می‌شود و زمینه اشتغال یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد و شامل احداث ۴ کارخانه با ۶ خط تولید دارو است.

با بهره‌برداری از فاز توسعه آرتافارما، بیش از ۸۰۰ قلم داروی مورد نیاز کشور تولید خواهد شد که می‌تواند به کاهش وابستگی به واردات دارو کمک کند.