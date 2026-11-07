وزیر بهداشت با اعلام فعالیت بیش از ۳ هزار متخصص داوطلب در طرح سلامت علوی، از شناسایی و غربالگری بیماران در مناطق کم برخوردار با تمرکز بر دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و مراقبت از مادر و کودک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر محمدرضا ظفرقندی در حاشیه آئین شکرانه ۳ میلیون خدمت سلامت علوی در مناطق روستایی که امروز (شنبه) ۱۶ آبان در اردوگاه امام خمینی برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با قدردانی از اقدامات بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان در حوزه سلامت اظهار کرد: بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان با جدیت و همت وارد عرصه سلامت شده‌اند و همکاری شکل‌گرفته میان وزارت بهداشت و این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات درمانی در مناطق محروم کشور باشد.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان وزارت بهداشت و بنیاد علوی در دی‌ ۱۴۰۳ افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، شناسایی مناطق محروم و غربالگری بیماران در دستور کار قرار گرفت تا خدمات مورد نیاز مردم این مناطق با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی مشخص ارائه شود.

ظفرقندی ادامه داد: در این برنامه، حوزه‌هایی مانند دندانپزشکی، چشم‌پزشکی و مراقبت از مادر و کودک در اولویت قرار گرفته است؛ چراکه این خدمات از جمله نیاز‌های اساسی و پرتکرار در مناطق محروم به شمار می‌روند و باید متناسب با شرایط و نیاز‌های هر منطقه برای ارائه آنها برنامه‌ریزی شود.

بسیج بیش از ۳ هزار متخصص داوطلب برای خدمت‌رسانی به مناطق کم برخوردار

وزیر بهداشت با تشریح نحوه اجرای این طرح بیان کرد: برای پیشبرد برنامه، هماهنگی میان شبکه‌های بهداشت و درمان و بنیاد علوی انجام شده است و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، از جمله یونیت‌های دندانپزشکی و سایر ملزومات ارائه خدمات، بر عهده بنیاد قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار تأمین امکانات و تجهیزات، ظرفیت نیرو‌های داوطلب و افرادی که با انگیزه انجام کار خیر وارد این عرصه می‌شوند نیز به کار گرفته شده است تا خدمات درمانی به شکل مؤثرتری در اختیار مردم مناطق محروم قرار گیرد.

ظفرقندی با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی مشارکت‌کننده در این برنامه تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۳ هزار متخصص داوطلب در این حوزه فعالیت دارند که در استان‌های مختلف ساماندهی و مستقر می‌شوند و پس از برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات به مناطق هدف اعزام می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار و گسترش این اقدامات گفت: به اعتقاد من، این کار در ابتدای مسیر قرار دارد و ظرفیت توسعه بیشتری دارد. با حمایتی که آقای دکتر دهقان و بنیاد مستضعفان برای ادامه این مسیر در نظر دارند، می‌توان روند اجرای برنامه را سرعت بخشید و خدمات سلامت را با گستره بیشتری به مناطق محروم رساند.

سلامت مناطق کم برخوردار ؛ فرصتی برای تقویت سرمایه اجتماعی

وزیر بهداشت با اشاره به آثار اجتماعی توسعه خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار خاطرنشان کرد: پیشبرد این برنامه از یک سو می‌تواند به بهبود وضعیت سلامت مردم، کاهش مشکلات درمانی و رفع بخشی از محرومیت‌های موجود در مناطق کمتر برخوردار منجر شود و از سوی دیگر، زمینه تقویت سرمایه اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: در شرایطی که تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد و همراهی مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چنین اقداماتی می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد همبستگی اجتماعی و افزایش مشارکت عمومی داشته باشد.

ظفرقندی تأکید کرد: باید از ظرفیت مجموعه‌های مردمی، نیرو‌های متخصص و داوطلبان استفاده کنیم تا بتوانیم خدمات سلامت را به نقاطی برسانیم که مردم آنها دسترسی کمتری به امکانات درمانی دارند.