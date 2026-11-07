در پی بارش شدید باران محور علویجه و دُر و تیکن به گلپایگان مسدود شد.

مسدود شدن محور علویجه و دُر و تیکن به گلپایگان اصفهان

مسدود شدن محور علویجه و دُر و تیکن به گلپایگان اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرهنگ عبدالرضا میرزایی رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: در پی بارش شدید باران در محور علویجه و دُر و تیکن به سمت گلپایگان و با توجه به احتمال بروز خطر برای تردد وسایل نقلیه، این محور‌ها تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی رانندگان افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم بر محور‌های مواصلاتی استان، رانندگان از تردد غیرضروری در مسیر‌های بارانی خودداری کرده و پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان تاکید کرد: رانندگان علاوه بر رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ و از عبور از مسیر‌های مسدودشده به‌طور جدی خودداری کنند.

سرهنگ میرزایی در پایان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و لغزندگی سطح راه‌ها، با احتیاط کامل رانندگی کرده و همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.