مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در سفر به آبادان از ثبت ۴ هزار کودک مبتلا به سرطان در کشور طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دکتر افشین فرهانچی مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت در نشست تخصصی و هم اندیشی با مدیران و کارشناسان حوزه سلامت در آبادان گفت: مجموعه محک یکی از نهاد‌های اصلی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان است و خانواده‌ها می‌توانند برای دریافت حمایت‌های درمانی و دارویی به این مجموعه مراجعه کنند.

او با اشاره به حمایت از بیماران صعب‌العلاج و مبتلایان به بیماری‌های نادر افزود: حدود ۴۵۰ نوع بیماری نادر در کشور شناسایی شده و بنیاد بیماری‌های نادر و انجمن‌های تخصصی، راهنمایی و حمایت از این بیماران و خانواده‌های آنان را برعهده دارند.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت با اشاره به پوشش بیمه‌ای بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گفت: دولت و وزارت بهداشت نیز در تأمین دارو و خدمات درمانی این بیماران، متناسب با امکانات موجود، مشارکت دارند.

فرهانچی از ثبت حدود ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۴۰ درصد این موارد مربوط به کودکان بوده است.

او هدف از سفر به آبادان را حمایت از ظرفیت‌های دانشگاه علوم پزشکی آبادان و تقویت مشارکت‌های اجتماعی در حوزه سلامت عنوان کرد و افزود: این دانشگاه در جذب منابع پیش‌بینی‌شده عملکرد موفقی داشته و میزان فعالیت آن در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز حدود دو برابر متوسط کشوری است.

مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت با اشاره به نشست مشارکت‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی آبادان گفت: در این نشست، زمینه همکاری دانشگاه با فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، شورای شهر، منطقه آزاد اروند و پالایشگاه برای تعریف و اجرای طرح‌های سلامت‌محور بررسی شد.