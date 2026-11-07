مدیرکل هواشناسی گیلان از تشدید بارش باران و کاهش ۷ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای استان امشب تا دوشنبه خبر داد و گفت: بارش برف در ارتفاعات بالادست استان در این مدت پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و تشدید فعالیت سامانه سرد و بارشی در گیلان، بارش باران از امشب تا دوشنبه در استان شدت می‌گیرد و برای مناطق کوهستانی گیلان، بارش برف پیش بینی شده است.

وی از کاهش ۷ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای گیلان خبر داد و افزود: دریای کاسپین با حداکثر ارتفاع موج بیش از ۲ متر، برای فعالیت‌های دریانوردی و صید، از عصر امروز تا فردا نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۱۹ درجه سلسیوس در املش و کمترین دما در اسب وونی تالش ۵ درجه سلسیوس ثبت شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۱۷ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.