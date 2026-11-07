فیلم سینمایی موی گرگ به کارگردانی و نویسندگی فریدون نجفی فیلم‌ساز چهارمحال و بختیاری به مسابقه اصلی جشنواره بریکس پلاس سن‌پترزبورگ راه یافت.

راهیابی اثر سینمایی هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره بریکس پلاس سن‌پترزبورگ

راهیابی اثر سینمایی هنرمند چهارمحال و بختیاری به جشنواره بریکس پلاس سن‌پترزبورگ

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: این فیلم همچنین از ۱۷ آبان در بخش ویژه «تمرکز بر سینمای ایران» چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بسفر ترکیه هم به روی پرده رفته است.

فرجی افزود: فیلم سینمایی موی گرگ داستان پسری نوجوان به نام آشو در روستایی دورافتاده را روایت می‌کند. نوجوانی که تصمیم می‌گیرد دختر ۲ ساله‌ای به نام اسما را به روستایی دورتر ببرد تا قدمش را مبارک کند و در این مسیر، اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد.

به گفته وی فریدون نجفی هنرمند ۴۹ ساله چهارمحال و بختیاری تاکنون با ساخت فیلم‌هایی همچون «اسکی‌باز»، «بچه‌گرگ‌های دره سیب»، «عروس چشمه»، «خاتی»، «خانه فاطمه کجاست؟»، «یار دوازدهم» و «خروسک» توانسته است جوایز متعددی را از جشنواره‌های ملی و بین‌المللی به دست آورد.