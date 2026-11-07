با وجود فراوانی محصولات کشاورزی در بازار میوه و تره‌ بار مشهد، نوسانات شدید قیمت‌ ها و نبود ثبات در بازار، باعث ایجاد نارضایتی در میان خریداران و دشواری در خرید و فروش برای فروشندگان شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، خبرنگار صدا و سیما در بازدید میدانی از بازار میوه و تره‌ بار مشهد، به بررسی وضعیت قیمت‌ ها و شکایات مشتریان پرداخت.

خریداران در بازار معتقدند فراوانی کالا لزوما به معنای رضایت نیست»؛ چرا که نوسان قیمت از صبح تا عصر می‌ تواند تغییرات زیادی داشته باشد و این موضوع باعث سردرگمی در خرید می‌ شود.

از سوی دیگر، فروشندگان بازار نیز معتقدند نوسانات شدید باعث شده خرید و فروش با دشواری روبرو شود.