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مرتضی آخوندی عکاس و مستند ساز هرمزگانی، رتبه نخست جشنواره بینالمللی عکس «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» پاریس را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در این جشنواره مرتضی آخوندی عکاس و مستند ساز هرمزگانی با ارائه اثر قبرهای دانشآموزان و ثبت روایتی تصویری از رنج و مظلومیت دانشآموزان میناب در روزگار جنگ، جایگاه نخست را از آن خود کرد.
حسن قائدی از تهران و جمشید فراجوند فردا از کردستان نیز به ترتیب رتبههای دوم و سوم این جشنواره بین المللی را بدست آوردند.
در این جشنواره آثار ۱۱۸ عکاس با محوریت زندگی در شرایط جنگی ارزیابی، و در نهایت ۵۰ اثر برای حضور در دو نمایشگاه هنری شهر پاریس انتخاب شد.