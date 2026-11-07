رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، نوشت: خدمت جدید «دریافت وجه» در سامانه مدیریت پرونده راه‌اندازی شد و با صدور شناسه پرداخت ۱۸ رقمی، امکان پرداخت اینترنتی هزینه‌های قضایی بدون مراجعه حضوری به شعب برای اصحاب پرونده فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد کاظمی‌فرد، در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در راستای توسعه خدمات هوشمند قضایی و تسهیل دسترسی مردم به دستگاه قضا، خدمت «دریافت وجه» به سامانه مدیریت پرونده اضافه شد.

کاظمی‌فرد نوشت: با راه‌اندازی این خدمت، امکان صدور شناسه پرداخت ۱۸ رقمی و درج آن در ابلاغیه‌های قضایی فراهم شده است تا اصحاب پرونده بتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب، هزینه‌های مربوطه را از طریق درگاه‌های پرداخت اینترنتی پرداخت کنند.