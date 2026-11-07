معاون اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی از برگزاری ۱۵۰ برنامه در ۲۰ استان و ۴۰ شهرستان کشور و همچنین برنامه‌های بین‌المللی در ۱۰ کشور به مناسبت دوازدهمین دوره گرامیداشت علامه طباطبایی از ۱۶ تا ۳۰ آبان خبر داد.

برگزاری ۱۵۰ برنامه در ۲۰ استان و ۱۰ کشور به مناسبت دوازدهمین سال گرامیداشت علامه طباطبایی

برگزاری ۱۵۰ برنامه در ۲۰ استان و ۱۰ کشور به مناسبت دوازدهمین سال گرامیداشت علامه طباطبایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمدباقر خراسانی با اعلام این خبر گفت: سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ میلادی از سوی سازمان یونسکو به نام علامه طباطبایی معرفی شده و این فیلسوف و اندیشمند بزرگ اسلامی به عنوان نماد عقلانیت و معنویت مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برنامه‌های امسال مجمع عالی حکمت اسلامی برای گرامیداشت علامه طباطبایی در چهار محور تبیینی، تخصصی، اندیشه‌ای و عمومی برگزار می‌شود و در مجموع ۱۵۰ برنامه در ۲۰ استان و ۴۰ شهرستان کشور پیش‌بینی شده است.

معاون اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی همچنین از برگزاری نخستین هفته حکمت و فلسفه از ۲۴ تا ۳۰ آبان خبر داد و گفت: این هفته از سالروز رحلت علامه طباطبایی تا سالروز بزرگداشت فارابی را در بر می‌گیرد و با هدف معرفی فلسفه و حکمت اسلامی در عرصه ملی و بین‌المللی نام‌گذاری شده است.

خراسانی با اشاره به برخی برنامه‌های این دوره افزود: شبی با المیزان به عنوان یکی از برنامه‌های عمومی، شانزدهمین گردهمایی استادان علوم عقلی در ۲۷ آبان و برگزاری همایش‌هایی در مشهد در ۲۷ آبان و کرمانشاه در ۳۰ آبان با محوریت عقلانیت و معنویت از جمله برنامه‌های این مناسبت است.

وی ادامه داد: با همکاری رادیو معارف، برای نخستین بار برنامه تفسیر المیزان با حضور مفسران از ۲۷ آبان روی آنتن این شبکه رادیویی می‌رود.

معاون اجرایی مجمع عالی حکمت اسلامی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های بین‌المللی در ۱۰ کشور، برگزاری این رویداد‌ها را فرصتی برای معرفی ابعاد علمی، فلسفی و معنوی اندیشه‌های علامه طباطبایی در سطح جهانی دانست.