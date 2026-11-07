

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مایسا الغریباوی امروز در مراسم روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان افزود: حفاظت از کودکان و حقوق آنان، جایگاهی محوری در فعالیت‌ها و ارزش‌های سازمان ملل متحد دارد.

نماینده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران تصریح کرد: به همین ترتیب، آموزش نه تنها یک حق بنیادین، بلکه حقی زیربنایی برای ایجاد فرصت‌ها و ساختن آینده‌ای شکوفا برای همگان است.

وی ادامه داد: فارغ از شرایط موجود، کودکان و مراکز آموزشی باید در همه زمان‌ها و در همه جا، ایمن و مورد حفاظت باشند.

نماینده هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در تهران خاطرنشان کرد: هنگامی که تشدید تنش نظامی در فوریه ۲۰۲۶ با حملات به تهران و دیگر مناطق ایران آغاز شد، دبیرکل سازمان ملل متحد و نهاد‌های مختلف ملل متحد محکومیت خود را نسبت به این تشدید تنش ابراز کردند و خواستار توقف مخاصمات، بازگشت به دیپلماسی و گفت‌و‌گو و مهم‌تر از همه، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی شدند.

الغریباوی افزود: در ایران، نهاد‌های سازمان ملل متحد در کنار شرکای ملی خود به تلاش‌هایشان برای تقویت دسترسی به آموزش، از جمله آموزش عالی، و حمایت از جوامع آسیب‌دیده در طول مناقشات و پس از آن ادامه داده‌اند.

وی افزود: اجازه دهید بار دیگر بر همبستگی عمیق خود با مردم ایران، به‌ویژه کودکان و جوانان این کشور، و تعهد مستمرمان به همکاری با همه شرکا برای حمایت و تأمین سلامت آنان تأکید کنم.

نشست «روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان» صبح امروز - شنبه با حضور معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، سخنگوی دولت، وزیر آموزش و پرورش در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.