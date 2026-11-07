به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و با تداوم فعالیت امواج بارشی، تا اواسط وقت روز دوشنبه شاهد بارش متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید در اغلب نقاط استان خواهیم بود.

براساس هشدار سطح نارنجی صادر شده در هواشناسی آذربایجان غربی در این مدت احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، مه‌گرفتگی، کاهش دید و لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی استان وجود دارد.

همچنین از اواخر وقت روز یکشنبه، شمالی شدن جریانات در منطقه علاوه بر کاهش محسوس دما در استان سبب بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان خواهد شد و توده هوای سرد تا پایان هفته در استان ماندگار خواهد بود.