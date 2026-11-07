آیین استقبال رسمی از پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان استانی و خیل مردم شهیدپرور اردبیل در فرودگاه شهدای این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل این آیین معنوی با خیرمقدم‌گویی سردار غلامحسین محمدی‌اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل، به پیکر‌های مطهر شهدای گمنام همراه بود.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، حضور این شهدای عزیز را مایه برکت و افتخار برای مردم استان دانست.

همچنین در ادامه مراسم، مداحی و ذکر مصیبت اهل‌بیت (ع) در رثای شهدا و شهدای گمنام برگزار شد و حاضران در فضایی آکنده از معنویت، عشق و دلدادگی، با نوای مداحی به استقبال پیکر‌های مطهر این دو لاله گلگون‌کفن رفتند.

مردم شهیدپرور اردبیل با حضوری پرشور و حماسی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بار دیگر نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت ریشه‌ای عمیق در باور‌ها و اعتقادات این دیار دارد و گذشت سال‌ها نیز نمی‌تواند پیوند ناگسستنی ملت ایران با شهیدان را کم‌رنگ کند.

پیکر‌های مطهر این دو شهید گمنام، یادآور حماسه‌آفرینی مردانی است که در روز‌های سرنوشت‌ساز دفاع مقدس، با ایمان راسخ و روحیه‌ای سرشار از اخلاص، جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و برای صیانت از استقلال، عزت و تمامیت ارضی ایران اسلامی، از همه هستی خود گذشتند.

حضور این شهدای والامقام در دارالارشاد اردبیل، بار دیگر فضای شهر را به عطر ایثار و شهادت معطر کرده و فرصتی ارزشمند برای تجدید میثاق مردم با آرمان‌های بلند شهیدان و تبیین فرهنگ مقاومت و فداکاری برای نسل جوان فراهم آورده است.

همزمانی ورود این دو شهید گمنام با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، جلوه‌ای ویژه به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی استان بخشیده است.

قرار است پیکر‌های مطهر این دو شهید در روز‌های آینده میهمان محافل مذهبی، هیئت‌های عزاداری و تجمعات مردمی باشند تا مردم مؤمن و قدرشناس اردبیل بار دیگر ارادت و وفاداری خود را به ساحت مقدس شهدا به نمایش بگذارند.