هم‌زمان با آغاز فصل برداشت انار در ندوشن استان یزد، پیش‌بینی می‌شود تولید این محصول در سال جاری با رشد ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته، به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، رئیس جهاد کشاورزی ندوشن استان یزد گفت: عملیات برداشت انار از ۸۰ هکتار از باغ‌های بارور ندوشن آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود امسال به‌طور میانگین از هر هکتار بیش از ۱۵ تن انار برداشت شود.

افخمی افزود: با تحقق این میزان برداشت، مجموع تولید انار ندوشن در سال جاری به حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تن خواهد رسید.

انار ندوشن در ارقام مختلف ترش، شیرین، ملس و دانه‌سیاه تولید می‌شود و به دلیل طعم مطلوب، پوست نازک و آبدار بودن، از محبوبیت ویژه‌ای میان مصرف‌کنندگان برخوردار است.