

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی گفت: نمایش خرم شیر توسط گروه نمایشی اعزامی از تهران در قالب تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ۷۰ نقطه از خراسان جنوبی با هدف ارتقای سطح آگاهی، خودشناسی و پرهیز از اعتماد به نفس کاذب در کودکان اجرا شد.

مظهری افزود: این نمایش از ۲۷ مهرآغاز شده و تا امروز ۱۶ آبان، در ۱۲ شهرستان خراسان جنوبی در شهرها، روستا‌ها و مناطق مختلف اجرا شده است.

وی گفت: این اثر نمایشی با اقتباس از کتاب کلیله و دمنه، روایتگر داستان خری است که با هوش و درایت از دست صاحب خود فرار می‌کند و به جنگل پناه می‌برد و در جنگل با شیری روبه‌رو می‌شود که تاکنون حیوانی شبیه او ندیده است و ناآشنایی شیر با الاغ و اشتباه لفظی او هنگام معرفی خود، موقعیت‌های طنزآمیزی را در داستان رقم می‌زند که در کنار سرگرمی، پیام‌های آموزشی و تربیتی را به مخاطبان کودک منتقل می‌کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود: اجرای این برنامه از ۲۷ مهر از شهرستان طبس آغاز شده و تا امروز در عشق‌آباد ادامه داشت تا کودکان مناطق مختلف شهری و روستایی خراسان جنوبی نیز از برنامه‌های فرهنگی و هنری بهره‌مند شوند.